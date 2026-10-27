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27.10.2026 16:02:40
S&P 500-Titel ConAgra Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ConAgra Foods von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren ConAgra Foods-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Am 27.10.2021 wurden ConAgra Foods-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 32.62 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die ConAgra Foods-Aktie investiert, befänden sich nun 3.066 ConAgra Foods-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen ConAgra Foods-Anteile wären am 26.10.2026 44.70 USD wert, da der Schlussstand 14.58 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 55.30 Prozent eingebüsst.
Zuletzt verbuchte ConAgra Foods einen Börsenwert von 6.95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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