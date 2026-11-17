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|ConAgra Foods-Investment im Blick
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17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel ConAgra Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein ConAgra Foods-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ConAgra Foods-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurde die ConAgra Foods-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 28.18 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.549 ConAgra Foods-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (15.16 USD), wäre die Investition nun 53.80 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 53.80 USD entspricht einer negativen Performance von 46.20 Prozent.
Zuletzt verbuchte ConAgra Foods einen Börsenwert von 7.03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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