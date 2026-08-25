ConAgra Foods Aktie 920226 / US2058871029
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25.08.2026 16:02:23
S&P 500-Titel ConAgra Foods-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ConAgra Foods von vor 3 Jahren verloren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die ConAgra Foods-Aktie gebracht.
Am 25.08.2023 wurde das ConAgra Foods-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das ConAgra Foods-Papier an diesem Tag 30.02 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die ConAgra Foods-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.331 ConAgra Foods-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (16.67 USD), wäre das Investment nun 55.53 USD wert. Das entspricht einem Minus von 44.47 Prozent.
Am Markt war ConAgra Foods jüngst 7.88 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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