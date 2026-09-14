S&P 500-Titel Comfort Systems USA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Comfort Systems USA-Investment von vor 10 Jahren verdient

Am 14.09.2016 wurde die Comfort Systems USA-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Comfort Systems USA-Papier bei 26.26 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Comfort Systems USA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 380.807 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 643’876.62 USD, da sich der Wert einer Comfort Systems USA-Aktie am 11.09.2026 auf 1’690.82 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6’338.77 Prozent zugenommen.

Comfort Systems USA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 59.35 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch