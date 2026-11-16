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16.11.2026 16:02:16
S&P 500-Titel Comfort Systems USA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comfort Systems USA von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Comfort Systems USA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Comfort Systems USA-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Comfort Systems USA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 909.60 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Comfort Systems USA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10.994 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 1’112.50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’230.65 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +22.31 Prozent.
Comfort Systems USA war somit zuletzt am Markt 38.87 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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