S&P 500-Titel Comfort Systems USA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comfort Systems USA von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Comfort Systems USA-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Comfort Systems USA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 909.60 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Comfort Systems USA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10.994 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 1’112.50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’230.65 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +22.31 Prozent.

Comfort Systems USA war somit zuletzt am Markt 38.87 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch