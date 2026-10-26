|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Investition
|
26.10.2026 16:02:34
S&P 500-Titel Comfort Systems USA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comfort Systems USA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Comfort Systems USA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 3 Jahren wurde die Comfort Systems USA-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Comfort Systems USA-Papier an diesem Tag 153.58 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 65.113 Comfort Systems USA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Comfort Systems USA-Aktie auf 1’160.86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 75’586.66 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +655.87 Prozent.
Comfort Systems USA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 40.54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Comfort Systems USA IncShs
|
16:02
|S&P 500-Titel Comfort Systems USA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comfort Systems USA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
16:00
|Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen S&P 500 zum Start steigen (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 gibt nach (finanzen.ch)
|
23.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 sackt am Freitagmittag ab (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Ausblick: Comfort Systems USA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Comfort Systems USA IncShs
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: SMI etwas fester -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starten mit kleinen Gewinnen in den Montagshandel. Die US-Börsen legen zu. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.