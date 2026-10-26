S&P 500-Titel Comfort Systems USA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comfort Systems USA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde die Comfort Systems USA-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Comfort Systems USA-Papier an diesem Tag 153.58 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 65.113 Comfort Systems USA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Comfort Systems USA-Aktie auf 1’160.86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 75’586.66 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +655.87 Prozent.

Comfort Systems USA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 40.54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch