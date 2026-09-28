S&P 500-Titel Comfort Systems USA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comfort Systems USA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 28.09.2023 wurde die Comfort Systems USA-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 176.47 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5.667 Comfort Systems USA-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (1’658.91 USD), wäre die Investition nun 9’400.52 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 840.05 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Comfort Systems USA belief sich zuletzt auf 58.30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch