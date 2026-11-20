Heute vor 5 Jahren wurden Trades Colgate-Palmolive-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 77.20 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.295 Colgate-Palmolive-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Colgate-Palmolive-Aktie auf 96.88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 125.49 USD wert. Damit wäre die Investition 25.49 Prozent mehr wert.

Colgate-Palmolive wurde jüngst mit einem Börsenwert von 78.52 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch