S&P 500-Titel Colgate-Palmolive-Aktie: So viel hätte eine Investition in Colgate-Palmolive von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Colgate-Palmolive-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Colgate-Palmolive-Papier an diesem Tag bei 72.15 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Colgate-Palmolive-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.860 Colgate-Palmolive-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’284.41 USD, da sich der Wert einer Colgate-Palmolive-Aktie am 15.10.2026 auf 92.67 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 28.44 Prozent erhöht.

Colgate-Palmolive wurde am Markt mit 74.14 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch