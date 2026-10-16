Colgate-Palmolive Aktie 919477 / US1941621039
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrative Colgate-Palmolive-Investition?
|
16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Colgate-Palmolive-Aktie: So viel hätte eine Investition in Colgate-Palmolive von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Colgate-Palmolive gewesen.
Vor 3 Jahren wurden Colgate-Palmolive-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Colgate-Palmolive-Papier an diesem Tag bei 72.15 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Colgate-Palmolive-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.860 Colgate-Palmolive-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’284.41 USD, da sich der Wert einer Colgate-Palmolive-Aktie am 15.10.2026 auf 92.67 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 28.44 Prozent erhöht.
Colgate-Palmolive wurde am Markt mit 74.14 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Colgate-Palmolive Co.
Analysen zu Colgate-Palmolive Co.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.