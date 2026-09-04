S&P 500-Titel Colgate-Palmolive-Aktie: So viel hätte eine Investition in Colgate-Palmolive von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 04.09.2016 wurde das Colgate-Palmolive-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 74.89 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Colgate-Palmolive-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.353 Colgate-Palmolive-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 03.09.2026 1’202.96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 90.09 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 20.30 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Colgate-Palmolive einen Börsenwert von 71.70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch