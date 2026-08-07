Colgate-Palmolive Aktie 919477 / US1941621039
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07.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Colgate-Palmolive-Aktie: So viel hätte eine Investition in Colgate-Palmolive von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Colgate-Palmolive-Aktien gewesen.
Am 07.08.2016 wurde das Colgate-Palmolive-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 74.58 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Colgate-Palmolive-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.341 Colgate-Palmolive-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 06.08.2026 124.70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 93.00 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 24.70 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Colgate-Palmolive einen Börsenwert von 74.62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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