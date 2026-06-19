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Colgate-Palmolive Aktie 919477 / US1941621039

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Colgate-Palmolive-Investmentbeispiel 19.06.2026 16:02:28

S&P 500-Titel Colgate-Palmolive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Colgate-Palmolive von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Titel Colgate-Palmolive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Colgate-Palmolive von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Colgate-Palmolive eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Colgate-Palmolive
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Das Colgate-Palmolive-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Colgate-Palmolive-Papier bei 88.19 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Colgate-Palmolive-Aktie investiert hätte, hätte er nun 113.392 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.06.2026 gerechnet (89.48 USD), wäre das Investment nun 10’146.28 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1.46 Prozent gesteigert.

Am Markt war Colgate-Palmolive jüngst 72.59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com
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