Colgate-Palmolive Aktie 919477 / US1941621039
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Investition
|
18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Colgate-Palmolive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Colgate-Palmolive-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Colgate-Palmolive-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurden Colgate-Palmolive-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 73.85 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Colgate-Palmolive-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.354 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Colgate-Palmolive-Papiers auf 87.73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 118.79 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 18.79 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Colgate-Palmolive belief sich zuletzt auf 69.23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!