S&P 500-Titel Colgate-Palmolive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Colgate-Palmolive-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Colgate-Palmolive-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 73.85 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Colgate-Palmolive-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.354 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Colgate-Palmolive-Papiers auf 87.73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 118.79 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 18.79 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Colgate-Palmolive belief sich zuletzt auf 69.23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch