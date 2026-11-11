S&P 500-Titel Coinbase-Aktie: So viel Verlust hätte eine Coinbase-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Coinbase-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 304.01 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.289 Coinbase-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 132.13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 434.62 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 56.54 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Coinbase betrug jüngst 35.82 Mrd. USD. Am 14.04.2021 wurden Coinbase-Anteile zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Coinbase-Aktie bei 381.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch