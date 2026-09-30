S&P 500-Titel Coinbase-Aktie: So viel Verlust hätte eine Coinbase-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Coinbase-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Coinbase-Papier an diesem Tag 227.48 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Coinbase-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4.396 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.09.2026 835.33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 190.02 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 16.47 Prozent.

Der Coinbase-Wert an der Börse wurde auf 50.63 Mrd. USD beziffert. Die Erstnotiz des Coinbase-Anteils fand am 14.04.2021 an der Börse NAS statt. Damals wurde der erste Kurs eines Coinbase-Anteils bei 381.00 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch