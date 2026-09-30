Coinbase Aktie 110289664 / US19260Q1076
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Coinbase-Anlage im Blick
|
30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Coinbase-Aktie: So viel Verlust hätte eine Coinbase-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Coinbase-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Coinbase-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Coinbase-Papier an diesem Tag 227.48 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Coinbase-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4.396 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.09.2026 835.33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 190.02 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 16.47 Prozent.
Der Coinbase-Wert an der Börse wurde auf 50.63 Mrd. USD beziffert. Die Erstnotiz des Coinbase-Anteils fand am 14.04.2021 an der Börse NAS statt. Damals wurde der erste Kurs eines Coinbase-Anteils bei 381.00 USD festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Coinbase
|
30.09.26
|S&P 500-Titel Coinbase-Aktie: So viel Verlust hätte eine Coinbase-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
23.09.26
|S&P 500-Wert Coinbase-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coinbase-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Börse New York: S&P 500 verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Börse New York: S&P 500 präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Börse New York: S&P 500 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 verbucht am Freitagmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 notiert zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
16.09.26
|S&P 500-Papier Coinbase-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Coinbase von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu Coinbase
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Coinbase am 30.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX in Rot erwartet -- Nikkei beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Donnerstag mit Verlusten erwartet. An den Börsen in Asien zeigen sich am Donnerstag erneut positive Vorzeichen.