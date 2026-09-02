Coinbase Aktie 110289664 / US19260Q1076
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02.09.2026 16:02:31
S&P 500-Titel Coinbase-Aktie: So viel Verlust hätte ein Coinbase-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Coinbase-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Coinbase-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 268.18 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Coinbase-Aktie investiert, befänden sich nun 0.373 Coinbase-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Coinbase-Aktie auf 176.82 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 65.93 USD wert. Damit wäre die Investition um 34.07 Prozent gesunken.
Der Coinbase-Wert an der Börse wurde auf 49.74 Mrd. USD beziffert. Am 14.04.2021 fand der erste Handelstag des Coinbase-Papiers an der Börse NAS statt. Damals wurde der erste Kurs der Coinbase-Aktie bei 381.00 USD festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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