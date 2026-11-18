Heute vor 3 Jahren wurden Trades Coinbase-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 99.05 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 100.959 Coinbase-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (115.02 USD), wäre die Investition nun 11’612.32 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16.12 Prozent angezogen.

Coinbase markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 31.74 Mrd. USD. Am 14.04.2021 wurden Coinbase-Anteile zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Coinbase-Anteilsschein bei 381.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch