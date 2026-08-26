Coinbase Aktie 110289664 / US19260Q1076
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26.08.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Coinbase-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coinbase-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Coinbase-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Coinbase-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 74.26 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Coinbase-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 134.662 Coinbase-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 25.08.2026 25’203.34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 187.16 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 152.03 Prozent vermehrt.
Coinbase markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 47.29 Mrd. USD. Coinbase-Papiere wurden am 14.04.2021 zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Die Coinbase-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 381.00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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