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23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Titel Coherent-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coherent von vor 3 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Coherent-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Coherent-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Coherent-Aktie bei 30.98 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.228 Coherent-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Coherent-Papiers auf 207.82 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 670.82 USD wert. Damit wäre die Investition 570.82 Prozent mehr wert.
Coherent wurde jüngst mit einem Börsenwert von 46.74 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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