S&P 500-Titel Coherent-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coherent von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Coherent-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Coherent-Aktie 21.34 USD wert. Bei einem Coherent-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 468.604 Coherent-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 327.23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 153’341.14 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 1’433.41 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Coherent belief sich zuletzt auf 69.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch