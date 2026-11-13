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13.11.2026 16:01:59
S&P 500-Titel Coherent-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coherent-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Coherent-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Coherent-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 139.97 USD wert. Bei einem Coherent-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.714 Coherent-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 165.81 USD, da sich der Wert einer Coherent-Aktie am 12.11.2026 auf 232.08 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 165.81 USD entspricht einer Performance von +65.81 Prozent.
Coherent war somit zuletzt am Markt 46.17 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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