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06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Coherent-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coherent von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Coherent-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Coherent-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 27.00 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 370.370 Coherent-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 62’874.07 USD, da sich der Wert einer Coherent-Aktie am 05.11.2026 auf 169.76 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 528.74 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Coherent bezifferte sich zuletzt auf 38.31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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