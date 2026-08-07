S&P 500-Titel Coherent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coherent von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Coherent-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Coherent-Papier bei 68.36 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Coherent-Aktie investiert hat, hat nun 14.628 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’889.12 USD, da sich der Wert eines Coherent-Papiers am 06.08.2026 auf 334.22 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 388.91 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Coherent bezifferte sich zuletzt auf 64.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch