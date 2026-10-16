S&P 500-Titel Coherent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coherent-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Coherent-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Coherent-Papier an diesem Tag bei 115.96 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Coherent-Aktie investiert hätte, hätte er nun 86.237 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 15.10.2026 auf 250.60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21’610.90 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 116.11 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Coherent zuletzt 51.98 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch