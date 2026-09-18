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Coherent Aktie 121251014 / US19247G1076

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Coherent-Anlage im Blick 18.09.2026 16:02:20

S&P 500-Titel Coherent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coherent-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Coherent-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Coherent
255.04 CHF 0.97%
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Coherent-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Coherent-Aktie bei 108.05 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Coherent-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 9.255 Coherent-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’739.29 USD, da sich der Wert einer Coherent-Aktie am 17.09.2026 auf 295.98 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 173.93 Prozent.

Coherent erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 56.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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