Coherent Aktie 121251014 / US19247G1076
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Coherent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coherent-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Coherent-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurden Coherent-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 21.54 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Coherent-Aktie investierten, hätten nun 4.643 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Coherent-Papiere wären am 10.09.2026 1’361.05 USD wert, da der Schlussstand 293.17 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 1’261.05 Prozent.
Der Börsenwert von Coherent belief sich jüngst auf 59.45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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