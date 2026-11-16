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16.11.2026 16:02:16
S&P 500-Titel Cognizant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cognizant-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Cognizant-Investment verlieren können.
Heute vor 5 Jahren wurde das Cognizant-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 81.75 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Cognizant-Papier investiert hätte, hätte er nun 12.232 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 63.01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 770.76 USD wert. Mit einer Performance von -22.92 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte Cognizant einen Börsenwert von 28.13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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