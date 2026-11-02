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02.11.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Cognizant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cognizant von vor einem Jahr verloren
Bei einem frühen Cognizant-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Cognizant-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Cognizant-Anteile bei 72.88 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Cognizant-Aktie investierten, hätten nun 137.212 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Cognizant-Aktie auf 65.11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’933.86 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -10.66 Prozent.
Der Börsenwert von Cognizant belief sich zuletzt auf 29.15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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