S&P 500-Titel Cognizant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cognizant von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde das Cognizant-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Cognizant-Anteile bei 72.88 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Cognizant-Aktie investierten, hätten nun 137.212 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Cognizant-Aktie auf 65.11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’933.86 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -10.66 Prozent.

Der Börsenwert von Cognizant belief sich zuletzt auf 29.15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch