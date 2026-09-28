S&P 500-Titel Cognizant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cognizant von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Cognizant-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Cognizant-Anteile an diesem Tag bei 54.89 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Cognizant-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.822 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.09.2026 104.45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 57.33 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4.45 Prozent gesteigert.

Cognizant erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch