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Cognizant Aktie 922121 / US1924461023

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Profitables Cognizant-Investment? 14.09.2026 16:02:19

S&P 500-Titel Cognizant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cognizant-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Cognizant eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Cognizant
51.49 CHF 7.53%
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Cognizant-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 70.97 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Cognizant-Aktie investiert hätte, hätte er nun 14.090 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2026 auf 60.00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 845.43 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15.46 Prozent verringert.

Cognizant markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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