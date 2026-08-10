Cognizant Aktie 922121 / US1924461023
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10.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Cognizant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cognizant von vor einem Jahr gekostet
Vor Jahren in Cognizant-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 1 Jahr wurde das Cognizant-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Cognizant-Papier 69.58 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 USD in die Cognizant-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 143.719 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 57.67 USD gerechnet, wäre die Investition nun 8’288.30 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 17.12 Prozent.
Cognizant erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25.96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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