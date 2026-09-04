S&P 500-Titel CMS Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CMS Energy von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der CMS Energy-Aktie statt. Der Schlusskurs der CMS Energy-Anteile betrug an diesem Tag 71.54 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 139.782 CMS Energy-Aktien im Depot. Die gehaltenen CMS Energy-Papiere wären am 03.09.2026 9’587.64 USD wert, da der Schlussstand 68.59 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 4.12 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von CMS Energy belief sich jüngst auf 21.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch