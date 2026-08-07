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CMS Energy Aktie 919297 / US1258961002

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CMS Energy-Anlage unter der Lupe 07.08.2026 16:02:20

S&P 500-Titel CMS Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CMS Energy von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in CMS Energy gewesen.

CMS Energy
57.33 CHF -0.83%
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der CMS Energy-Aktie statt. Der Schlusskurs der CMS Energy-Anteile betrug an diesem Tag 74.53 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13.417 CMS Energy-Aktien im Depot. Die gehaltenen CMS Energy-Papiere wären am 06.08.2026 955.32 USD wert, da der Schlussstand 71.20 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 4.47 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von CMS Energy belief sich jüngst auf 22.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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