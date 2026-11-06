S&P 500-Titel CMS Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CMS Energy-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurden CMS Energy-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 55.07 USD. Bei einem CMS Energy-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 181.587 CMS Energy-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 70.68 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’834.57 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 28.35 Prozent.

Der Marktwert von CMS Energy betrug jüngst 22.20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch