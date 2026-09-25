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CMS Energy Aktie 919297 / US1258961002

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Performance im Blick 25.09.2026 16:02:27

S&P 500-Titel CMS Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in CMS Energy von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in CMS Energy eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

CMS Energy
51.68 CHF -1.29%
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Heute vor 10 Jahren wurde die CMS Energy-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das CMS Energy-Papier letztlich bei 43.87 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 227.946 CMS Energy-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 24.09.2026 14’308.18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 62.77 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 43.08 Prozent zugenommen.

CMS Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19.83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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