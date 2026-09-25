S&P 500-Titel CMS Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in CMS Energy von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die CMS Energy-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das CMS Energy-Papier letztlich bei 43.87 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 227.946 CMS Energy-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 24.09.2026 14’308.18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 62.77 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 43.08 Prozent zugenommen.

CMS Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19.83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch