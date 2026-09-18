CMS Energy Aktie 919297 / US1258961002
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18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel CMS Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CMS Energy von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CMS Energy-Aktie Anlegern gebracht.
Am 18.09.2021 wurde die CMS Energy-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 61.66 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die CMS Energy-Aktie investierten, hätten nun 16.218 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 17.09.2026 1’073.63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 66.20 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 7.36 Prozent.
Der Marktwert von CMS Energy betrug jüngst 20.65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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