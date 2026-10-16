CMS Energy Aktie 919297 / US1258961002
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16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Titel CMS Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CMS Energy-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in CMS Energy eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 5 Jahren wurden CMS Energy-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 60.30 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 165.837 CMS Energy-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 15.10.2026 auf 66.94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’101.16 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11.01 Prozent vermehrt.
CMS Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21.00 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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