S&P 500-Titel CME Group A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CME Group A von vor einem Jahr bedeutet

Die CME Group A-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die CME Group A-Aktie bei 270.28 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.370 CME Group A-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 97.85 USD, da sich der Wert einer CME Group A-Aktie am 25.09.2026 auf 264.48 USD belief. Das entspricht einem Minus von 2.15 Prozent.

Alle CME Group A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 94.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch