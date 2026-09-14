S&P 500-Titel CME Group A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CME Group A-Investment von vor 5 Jahren verdient

Die CME Group A-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das CME Group A-Papier bei 188.85 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CME Group A-Aktie investiert, befänden sich nun 5.295 CME Group A-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (275.54 USD), wäre das Investment nun 1’459.04 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 45.90 Prozent gesteigert.

CME Group A war somit zuletzt am Markt 98.82 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch