CME Grou a Aktie 3262089 / US12572Q1058
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Titel CME Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CME Group A von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen CME Group A-Investment verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem CME Group A-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 207.40 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das CME Group A-Papier investiert hätte, hätte er nun 4.822 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’268.76 USD, da sich der Wert einer CME Group A-Aktie am 02.10.2026 auf 263.14 USD belief. Das entspricht einem Plus von 26.88 Prozent.
CME Group A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 94.71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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