S&P 500-Titel CME Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CME Group A von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem CME Group A-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 207.40 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das CME Group A-Papier investiert hätte, hätte er nun 4.822 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’268.76 USD, da sich der Wert einer CME Group A-Aktie am 02.10.2026 auf 263.14 USD belief. Das entspricht einem Plus von 26.88 Prozent.

CME Group A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 94.71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch