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23.11.2026 16:02:27
S&P 500-Titel CME Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CME Group A-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Anleger, die vor Jahren in CME Group A-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das CME Group A-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das CME Group A-Papier letztlich bei 273.09 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CME Group A-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 36.618 CME Group A-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 307.56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’262.22 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 12.62 Prozent erhöht.
Am Markt war CME Group A jüngst 109.33 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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