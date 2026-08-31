S&P 500-Titel CME Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CME Group A-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem CME Group A-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die CME Group A-Anteile bei 266.51 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die CME Group A-Aktie investierten, hätten nun 37.522 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 28.08.2026 auf 285.80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’723.80 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 7.24 Prozent.

CME Group A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 102.87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch