S&P 500-Titel Clorox-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Clorox von vor 5 Jahren angefallen

Am 11.11.2021 wurden Clorox-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Clorox-Papiers betrug an diesem Tag 165.94 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Clorox-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 60.263 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 6’424.01 USD, da sich der Wert eines Clorox-Anteils am 10.11.2026 auf 106.60 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 35.76 Prozent.

Der Marktwert von Clorox betrug jüngst 12.71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch