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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Clorox-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Clorox von vor 5 Jahren angefallen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Clorox-Investment verlieren können.
Am 11.11.2021 wurden Clorox-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Clorox-Papiers betrug an diesem Tag 165.94 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Clorox-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 60.263 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 6’424.01 USD, da sich der Wert eines Clorox-Anteils am 10.11.2026 auf 106.60 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 35.76 Prozent.
Der Marktwert von Clorox betrug jüngst 12.71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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