S&P 500-Titel Clorox-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Clorox von vor 10 Jahren angefallen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Clorox-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 120.05 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Clorox-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 83.299 Clorox-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 87.45 USD gerechnet, wäre die Investition nun 7’284.46 USD wert. Das entspricht einem Minus von 27.16 Prozent.

Der Börsenwert von Clorox belief sich jüngst auf 10.36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch