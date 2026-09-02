S&P 500-Titel Clorox-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Clorox von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Clorox-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 119.98 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Clorox-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.335 Clorox-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Clorox-Aktie auf 94.97 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 791.55 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 20.85 Prozent vermindert.

Clorox wurde am Markt mit 11.84 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch