S&P 500-Titel Clorox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Clorox von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Clorox-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Clorox-Anteile an diesem Tag 126.53 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Clorox-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7.903 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 22.09.2026 688.77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 87.15 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31.12 Prozent verringert.

Der Marktwert von Clorox betrug jüngst 10.24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch