S&P 500-Titel Clorox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Clorox von vor 10 Jahren verloren

Vor 10 Jahren wurde das Clorox-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 130.63 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Clorox-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.766 Clorox-Aktien. Die gehaltenen Clorox-Anteile wären am 25.08.2026 80.33 USD wert, da der Schlussstand 104.93 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19.67 Prozent verringert.

Der Clorox-Wert an der Börse wurde auf 12.94 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch