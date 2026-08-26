Clorox Aktie 919254 / US1890541097
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|Lukrativer Clorox-Einstieg?
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26.08.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Clorox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Clorox von vor 10 Jahren verloren
Bei einem frühen Investment in Clorox-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Vor 10 Jahren wurde das Clorox-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 130.63 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Clorox-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.766 Clorox-Aktien. Die gehaltenen Clorox-Anteile wären am 25.08.2026 80.33 USD wert, da der Schlussstand 104.93 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19.67 Prozent verringert.
Der Clorox-Wert an der Börse wurde auf 12.94 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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