Clorox Aktie 919254 / US1890541097
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19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Titel Clorox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Clorox-Investment von vor 5 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Clorox-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurde das Clorox-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Clorox-Anteile bei 171.10 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 58.445 Clorox-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 105.55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’168.91 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 38.31 Prozent verkleinert.
Am Markt war Clorox jüngst 12.88 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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