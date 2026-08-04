S&P 500-Titel Citizens Financial Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Citizens Financial Group von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde die Citizens Financial Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 47.58 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 210.172 Citizens Financial Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.08.2026 auf 72.70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’279.53 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +52.80 Prozent.

Der Citizens Financial Group-Wert an der Börse wurde auf 30.34 Mrd. USD beziffert. Der erste Handelstag der Citizens Financial Group-Papiere an der Börse NYSE war der 24.09.2014. Der Erstkurs des Citizens Financial Group-Papiers lag beim Börsengang bei 23.08 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch