S&P 500-Titel Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Citizens Financial Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die Citizens Financial Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Citizens Financial Group-Aktie an diesem Tag 30.71 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 3.256 Citizens Financial Group-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 72.67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 236.63 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 136.63 Prozent.

Citizens Financial Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 30.62 Mrd. USD. Am 24.09.2014 wurden Citizens Financial Group-Anteile zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Citizens Financial Group-Papiers auf 23.08 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch